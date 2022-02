A jornada 24 ainda está a decorrer - ainda falta disputar o Sp. Braga-Santa Clara esta segunda-feira - e já conta com a melhor assistência da temporada com quase cem mil espectadores distribuídos pelos oito jogos já realizados. As assistências aos jogos do Estádio da Luz e Estádio do Dragão, com quase oitenta mil, entram diretamente para o top-20 dos jogos com maiores assistências da temporada.

O Estádio da Luz já tinha registado números recorde há poucos dias no jogo com o Ajax, para a Liga dos Campeões, e a receção ao V. Guimarães voltou a contar com uma boa «enchente», a roçar os 40 mil espectadores (39.846). Passou a ser o quinto jogo da Liga com maior assistência, ficando apenas atrás do dérbi da Luz, de dois clássicos no Dragão, com Sporting e Benfica, e de um Benfica-Sp. Braga. Foi, portanto, o terceiro jogo da época da Luz, em termos de assistências aos jogos da Liga.

Logo atrás do jogo da Luz vem o Estádio do Dragão que na receção ao Gil Vicente também andou perto dos 40 mil, com um total de 38.430. Foi a terceira melhor «casa» do FC Porto esta época na Liga, ficando apenas atrás dos jogos com o Sporting e com o Benfica.

Luz e Dragão juntos somaram, assim, quase 80 mil espectadores (78.276) no passado domingo. Somando as assistências dos outros seis jogos já realizados, com o Marítimo-Sporting (6.221 espectadores) à cabeça, chegamos perto do total dos 100 mil espectadores (97.169) que até podem ser alcançados ainda esta segunda-feira com a receção do Sp. Braga ao Santa Clara, uma vez que faltam apenas 2.831 espectadores para chegarmos ao número redondo.

Já é a jornada com mais adeptos, superando a 22.ª que tinha contado com 95.305. A completar o pódio das rondas com mais adeptos está a 8.ª ronda, com 81.404.

Veja a galeria associada com as vinte melhores assistências da Liga