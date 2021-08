O Estádio da Luz teve neste domingo 19.425 espectadores a assistir ao Benfica-Tondela, um máximo nesta edição da Liga.

O recinto dos encarnados ocupou quase por completo a lotação máxima disponível para este jogo (33 por cento, embora a DGS já permita 50 por cento).

O anterior jogo com mais público nas bancadas era, até agora, o FC Porto-Belenenses, partida da ronda inaugural do campeonato que contou com a presença de 15.429 pessoas na assistir.

O top-5 das assistências até à 4.ª jornada:

1. Benfica-Tondela, 19.425

2. FC Porto-Belenenses, 15.429

3. Benfica-Arouca, 13.973

4. Sporting-Belenenses, 13.145

5. FC Porto-Arouca, 12.588