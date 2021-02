O Benfica somou o 26.º encontro consecutivo sem perder em casa na Liga Europa, ao empatar com o Arsenal (1-1), reforçando um recorde que bateu quando chegou ao 24.º, no 3-3 com o Rangers.

No Estádio Olímpico de Roma, o clube da Luz, impossibilitado de jogar no Estádio da Luz devido às leis britânicas de controlo da pandemia da covid-19, somaram a sexta igualdade caseira, à qual juntam vinte vitórias.

O Benfica, que nunca conheceu a derrota em casa na Liga Europa, não ganhou, mas reforçou o recorde, antes desta época na posse do Zenit, que somou 23 jogos sem perder, entre 30 de setembro de 2009 e 21 de fevereiro de 2019.

Numa contabilidade sem pré-eliminatórias, os encarnados somam 20 triunfos e seis empates, num ciclo iniciado com um 2-0 ao BATE Borisov, a 17 de setembro de 2009. Ainda venceram o Vorskla Poltava por 4-0, no ‘play-off’ de 2009/10.

Os ingleses do Arsenal foram a sexta equipa a empatar, depois de Rangers (3-3 já na presente temporada), Marselha (1-1 em 2009/10), Tottenham (2-2 em 2013/14), Galatasaray (0-0 em 2018/19) e Shakhtar Donetsk (3-3 em 2019/20).

As restantes 20 formações perderam, entre as quais vários gigantes do futebol europeu, como a Juventus (2-1 em 2013/14), o Paris Saint-Germain (2-1 em 2010/11) ou o Liverpool (2-1 em 2009/10), todos na primeira «era» Jorge Jesus.

No total, mais metade dos conjuntos (13) que jogaram fora com o Benfica para a Liga Europa pertencem, aliás, ao ‘top 5’ do ‘ranking’ da UEFA, incluindo cinco ingleses, quatro alemães e três franceses.

A lista de jogos seguidos em casa sem perder na Liga Europa tem outra equipa portuguesa a fechar pódio, o Sporting, que, entre 1 de outubro de 2009 a 26 de fevereiro de 2015, somou 13 vitórias e sete empates, em 20 jogos.