O Benfica venceu o Spartak de Moscovo (2-0) e garantiu o apuramento para o play-off da Champions League - onde vai defrontar o PSV Eindhoven - no jogo que marcou o regresso dos adeptos do Benfica ao Estádio da Luz.



Mais de 15 mil espectadores acompanharam o triunfo encarnado com entusiasmo.



O clube partilhou esta quarta-feira um vídeo com um impressionante cântico dos adeptos, em uníssono, nos instantes finais do duelo com a formação orientada por Rui Vitória.



Ora veja: