Gregg Berhalter está de regresso ao comando técnico da seleção dos Estados Unidos da América, anunciou a federação local esta sexta-feira.

O treinador de 46 anos havia deixado o cargo no final do Mundial 2022, ou seja, há apenas cerca de seis meses. Na altura, foi-lhe aberta uma investigação, após ser acusado de violência doméstica. Berhalter confirmou em comunicado que em 1991 teve uma discussão com a noiva – atual esposa –, que terminou com o antigo jogador a «dar-lhe um pontapé na perna», um ato que qualificou de «vergonhoso» e para o qual »não existem desculpas».

«Quando comecei esta procura [por um novo selecionador] estava focado em encontrar alguém com a visão certa para levar este grupo a novos patamares em 2026. Gregg tem essa visão, bem como a experiência e a atitude para crescer dentro e fora do campo para levar esta equipa adiante», disse em comunicado Matt Crocker, dirigente da Federação de Futebol dos Estados Unidos.

Berhalter sucede a B.J. Callaghan, técnico interino há apenas algumas semanas, depois da saída do também interino Anthony Hudson.