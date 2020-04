Um caso inspirador em que um ídolo passa a fã. Shelby Delaney, uma enfermeira de Oakland, trabalhava com uma camisola de Stephen Curry, estrela da NBA, de forma a sentir-se «uma guerreira» e ganhar forças numa altura em que o trabalho cresceu a olhos vistos com a pandemia da covid-29. O jogador dos Golden State Warriors soube da história e fez questão de contatar pessoalmente a «guerreira» vestida de Curry.

A enfermeira tinha publicado, há dias, uma fotografia a mostrar a camisola de Curry por baixo da farda de enfermeira, garantindo que tinha ganho um novo alento para enfrentar a enorme pressão que estava a sentir. «Estava-me a sentir impotente e derrotada. Foi nesse momento que senti que tinha de despertar o meu guerreiro interno. Foi quando vesti a camisola do Curry que percebi que podia ser parte da solução», escreveu Shelby num post no Facebook.

Uma mensagem que chegou aos ouvidos de Steph que acabou por surpreender Shelby, mesmo antes da enfermeira começar mais um turno nas emergências do Centro Médico Alta Bates, em Oakland, com uma videochamada através do Facebook.

Shelby juntou toda a equipa para ouvir Steph. «Não posso agradecer o suficiente por tudo o que vocês estão a fazer, pelo vosso sacrifício, abnegação e pela forma como todos se estão a unir. Muito obrigado pelos que vocês fazem e a inspiração que nos dão a todos», disse o jogador da NBA que já foi eleito, por duas vezes, melhor jogador da competição.

Shelby Delaney, que foi uma das primeiras enfermeiras a voluntariar-se para trabalhar com doentes com covid-19, em Oakland, retribuiu os agradecimentos. «Eu também quero agradecer-te pela forma como me inspiraste. Especialmente quando comecei a trabalhar aqui, quando estava no limite, a tentar que duas pessoas não morressem durante o meu turno, perante a enorme pressão da minha família. Houve alturas em que pensei em desistir. Foi nessa altura que comecei a vestir a camisola. Foi uma forma de reunir forças», contou Shelby.

Curry reparou que Shelby ainda tinha a camisola vestiu, mas ela mostrou que agora é mais do que isso. «Tenho a camisola e agora também tenho uns ténis Curry», contou sorridente.

Veja aqui o momento inspirador: