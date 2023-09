Álvaro Pacheco deixou o comando do Estoril Praia, como o MaisFutebol anunciou poucas horas depois do empate em casa com o Vizela (2-2) na sexta jornada da Liga.

A SAD estorilista confirmoiu a saída do técnico a meio da tarde deste domingo, através de um comunicado publicado na página oficial do clube e nas redes sociais.

O texto, assinado pelo presidente da SAD, Ignácio Beristain, informa os sócios e simpatizantes que «o treinador Álvaro Pacheco, e a sua equipa técnica, chegaram a acordo para a cessação do seu contrato de trabalho».

O Estoril Praia agradece ao técnico «todo o trabalho realizado em prol do clube e o compromisso demonstrado» e deseja-lhe «o melhor, tanto a nível pessoal como profissional».

Finalmente, o comunicado afirma que o nome do novo treinador será anunciado nos próximos dias, de forma a que o clube possa alcançar os seus objetivos,

Álvaro Pacheco, de 52 anos, chegou ao Estoril Praia esta época, depois de três anos e meio no Vizela, clube que acabou por ditar o seu destino na Amoreira. Conseguiu apenas três vitórias em oito jogos nas diversas provas - incluindo dois triunfos na Taça da Liga. Deixa a equipa no penúltimo lugar do campeonato, com quatro pontos em seis jogos.