O treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, na flash interview da SportTV após a derrota com o Benfica, nas meias-finais da Taça de Portugal:

[Como sai desta eliminatória?] «Saio com orgulho, é uma equipa com muita personalidade, tentámos jogar olhos nos olhos com o adversário. Defensivamente criámos mais problemas do que na primeira mão. A realidade é muito distinta e fizemos um jogo adversária.

[Esperava um Benfica tão pressionante?] Não esperávamos outra coisa, estavam a jogar em casa, têm um treinador que tem essa mentalidade ofensiva. Tentámos sobreviver e jogar com as nossas armas.

[Alterações foram a pensar no jogo com o Feirense] Pensámos em nivelar cargas. A equipa de hoje era muito jovem, mas que soube dar conta do recado. A ideia é ter o plantel todo vivo. Este jogo serviu para mostrar que contamos com todos.»