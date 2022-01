O treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (3-2), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Exibição é muito boa, apesar das dificuldades] «Sim, julgo que sim. Não nos podemos esquecer que são adversários muito mais fortes. Soubemos jogar o jogo, estou muito orgulhoso do que fizemos. Saio com uma satisfação enorme pela resposta dada pelos jogadores. Tivemos de preparar o jogo de forma diferente e acho que merecíamos mais do que esta derrota.

[Grupo sai fortalecido?] São vitórias morais, pessoalmente acho que ninguém vive de vitórias morais. O grupo sai fortalecido também nos maus resultados, não direi que este nos fortaleça para o futuro.

[Confusão no final do jogo?] Aquilo é um bocadinho ‘show’ de toda a gente, faz parte do jogo. Claramente o jogo do lance era o 3-1 aos 75 minutos, podíamos ter matado o jogo, e a haver alguma coisa era muito longe de onde um lance foi disputado. Fico com a sensação de que a segunda parte, para além da nossa quebra física, e não querendo ser deselegante, acho que o campo inclinou um bocado, sinceramente.»