Declarações do futebolista do FC Porto, Luis Díaz, à SportTV, após a vitória por 3-2 ante o Estoril, em jogo da 17.ª jornada da I Liga:

«Agradece a Deus por esta grande vitória, por este grande triunfo. Viemos para a segunda parte a procurar e a dar tudo por tudo. Foi uma segunda parte muito boa e conseguimos o triunfo. Felicitar os companheiros.»

[Saída:] «Estou muito concentrado aqui, no clube. Primeiro é focar no dia a dia, estou no FC Porto, estou contente por estar cá, vamos para um 2022 muito bom.»