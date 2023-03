Declarações de Ricardo Soares, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota frente ao FC Porto, por 3-2:

«Antes de mais, desejo que o João Mário possa rapidamente recuperar. Que a lesão dele não seja nada de especial. [...] Quero também fazer um elogio à excelente arbitragem do Gustavo Correia. Que possa ser um exemplo para todos os árbitros fazerem bons jogos.»

[Estoril sem adeptos na bancada] «O meu foco era o jogo, é o trabalho. Tenho tanto em que pensar... Temos de ter mais confiança para alcançarmos os nossos objetivos. Não tenho tempo para olhar para a bancada. Este é o maior desafio da minha vida. É um trabalho difícil, mas ainda acredito que os nossos adeptos vão ter orgulho nesta equipa. Vamos fazer tudo para que haja uma ligação diferente com os adeptos.»

«Temos vindo a trabalhar arduamente, os jogadores têm vindo a fazer um trabalho fantástico. Sabemos que há um longo caminho para percorrer. Os golos fazem sempre bem às equipas. Fizemos um excelente jogo. Isso deve ser valorizado atendendo ao momento em que estamos. Agora, a ideia que quero para o Estoril não é seguramente esta. Mesmo jogando contra um grande adversário, como o FC Porto queremos um tipo de jogo diferente. Atendendo ao momento, estou muito feliz pelo que trabalhámos. Só não conseguimos pontos porque o FC Porto foi muito eficaz. Nós tivemos oportunidades para levar daqui mais qualquer coisa.»

«Estamos com bastante dificuldade em fazer golos. Não estamos surpreendidos com as dificuldades que vamos ter nesta reta final do campeonato. Há muito equilíbrio nas equipas que lutam pela manutenção. Queremos uma equipa que possa ser eficaz a defender e que possa ser agressiva no ataque. Fico feliz por ver algumas coisas a nível de organização. Temos de arrepiar caminho, senão teremos dificuldades em atingir os objetivos.»

[Sobre o festejo de Francisco Geraldes] «Quero os meus jogadores a festejar muitos golos. O golo é para se festejar. Não vi. Senão, falava. Quero os meus jogadores a festejar, mas a festejar bravo. Festejar golos é a beleza do futebol. Quero os meus jogadores a festejar. Com educação, com respeito pelo adversário. Não sei se foi o caso.»