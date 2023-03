FIGURA: Taremi

Quatro minutos em campo bastaram para fazer a diferença. Taremi entrou, conquistou um penálti e converteu-o sem hipóteses para Dani Figueira. Mesmo a partir do banco, pela segunda vez consecutiva, o iraniano voltou a ser decisivo. Fez o 22.º golo numa temporada em que tem ainda 10 assistências e está a quatro do melhor registo goleador no FC Porto. Para lá dos números, há o resto: a inteligência com que se move e cria espaços, a qualidade de passe e o critério na gestão da posse de bola. Conceição abdicou dele certamente para poupá-lo para a grande batalha de terça-feira frente ao Inter de Milão. Ainda assim, teve de o lançar em campo para resgatar três pontos difíceis.

MOMENTO: minuto 73m. A virtude de ouvir por último

Geraldes aqueceu os ânimos, mas seria Taremi a mostrar a chama do Dragão logo a seguir. O médio do Estoril pediu para ouvir o público na comemoração – não os adeptos do Estoril, que não estiverem sequer no estádio –, após converter o penálti para o 2-2. Na verdade, acabou também por espicaçar os jogadores do FC Porto. Se Pepe pediu explicações, Taremi entrou em campo para cobrar com juros a provocação. O iraniano fez o 3-2 também de penálti e de forma irónica aproveitou o embalo do adversário para pedir para ouvir os adeptos portistas. É uma virtude saber ouvir por último.

OUTROS DESTAQUES:

André Franco

O terceiro golo ao serviço do FC Porto (segundo na Liga) veio acompanhado de um pedido de desculpas. Franco, o atirador, apareceu oportuno a disparar para o 2-1. E estabilizou a equipa quatro minutos depois de o Estoril surpreender com o empate. Defensivamente, quase comprometeu ao colocar uma bola nos pés de Tiago Gouveia, aos 43m, ainda assim, é notória a forma como está a ganhar confiança e a assumir-se como uma alternativa de qualidade para Sérgio Conceição. A prova disso mesmo está neste dado: foi titular pela quarta vez nas últimas cinco jornadas (num total de seis vezes em toda a época).

Toni Martínez

Não tem a classe de Taremi, mas para compensar trabalha que se farta. O espanhol não dá uma bola por perdida e estende o seu raio de ação a quase metade do campo. No meio da correria, houve espaço para assistir de cabeça para Grujic inaugurar o marcador e para servir Namaso no lance do segundo golo portista que Franco acabaria por marcar.

Marko Grujic

Viu o cartão amarelo logo aos 4m, mas redimiu-se cinco minutos depois, abrindo o marcador com um bom golpe de cabeça. Condicionado e numa zona nevrálgica do terreno, Conceição tirou-o ao intervalo para lançar Uribe.

Tiago Gouveia

O extremo de 21 anos emprestado pelo Benfica é uma das grandes figuras deste Estoril e esta noive voltou a prová-lo. Tiago Gouveia marcou aos 27m, finalizando com toda a calma na cara de Diogo Costa, e em cima do intervalo teve de novo o golo nos pés. À medida que o jogo avançava, foi perdendo gás, mas ainda assim manteve a defensiva portista em alerta amarelo. Promete muito.

Francisco Geraldes

Marcou com tranquilidade o penálti com que o Estoril fez o segundo a meio da segunda parte, mas de seguida borrou a pintura. Geraldes não tem de provocar o público e acicatar os jogadores do FC Porto, que não tardaram a dar a resposta. Para piorar, o médio ex-Sporting acabou mesmo por ser expulso já nos descontos. Derrubou Otávio, viu segundo cartão amarelo, ficou no relvado a pedir explicações e acabou a caminho do túnel a bater palmas de forma irónica para os adeptos portistas nas bancadas. Mais uma vez, escusado.