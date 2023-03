Aí vão quatro. Sérgio Conceição voltou a falhar uma conferência e não apareceu na sala de imprensa do Dragão para fazer o rescaldo da vitória do FC Porto sobre o Estoril (3-2), no jogo de abertura da 24.ª jornada da Liga.

A última vez que Conceição foi visto a falar aos jornalistas foi após a derrota caseira do FC Porto frente ao Gil Vicente, há duas semanas (na jornada 22). Nessa altura, o técnico portista respondeu apenas a uma pergunta antes de abandonar a sala.

Desde então, Conceição não fez a antevisão e o rescaldo dos jogos frente ao Desp. Chaves e agora frente ao Estoril, que terminaram ambos com triunfos dos campeões nacionais.

Esta noite, o treinador campeão nacional voltou apenas a falar na flash interview da Sport TV, após o jogo, sendo que a ausência implicaria uma multa pesada.

A próxima conferência de imprensa que o técnico do FC Porto tem agendada será na próxima segunda-feira, aí sob a égide da UEFA, de antevisão para a receção ao Inter de Milão, da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.