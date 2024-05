Já não há bilhetes para a visita do Sporting ao Estoril, jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga, a primeira em que os leões vão entrar em campo já com o título de campeões assegurado.

A procura por um lugar nas bancadas do Estádio António Coimbra da Mota já era elevada há mais de uma semana, mesmo antes dos novos campeões defrontarem o Portimonense, uma vez que a visita ao Estoril era apontada como a data mais provável para a confirmação do título.

A derrota do Benfica em Famalicão, no passado domingo, acabou por precipitar a celebração do título, mas a procura de bilhetes para a visita ao Estoril continuou elevada, ao ponto do clube da Linha ter emitido um alerta para a «venda ilegal e não autorizada de bilhetes» para o jogo que está marcado para as 18h00 do próximo sábado.

A verdade é que os bilhetes, que estavam disponíveis na bilheteira online do clube, nas bilheteiras do Sporting e numa cadeia de supermercados, voaram em dois tempos.

O Estoril, que tem uma média de 3.004 espectadores por jogo, com uma taxa de ocupação a rondar os 60 por cento, vai ter, assim, casa cheia para o último jogo da temporada em casa em que, além da festa dos leões, pode ditar também a garantia que os canarinhos ficam no primeiro escalão.