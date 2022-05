Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da vitória, em casa, sobre o Moreirense (1-0), em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[Sentiu a equipa mais descontraída do que é habitual?]

- Senti que na primeira parte não estivemos ao nosso melhor nível, os jogadores não estiveram bem a nível individual. Quando assim é, não há parte tática que resista. Toda a gente se esforçou na segunda parte para melhoráramos o nosso nível individual, para a partir dai melhorar a qualidade do jogo. Não sinto qua a tranquilidade nos dê qualidade, sinto é uma diferença nos adversários nesta altura do campeonato. Nós somámos os nossos pontos em boa altura, soubemos pôr-nos fora desta situação. Os adversários, nestas condições, vão buscar energia onde não tinham e colocam o caos nos jogos, portanto, pode dar essa sensação, mas não senti isso da parte da minha equipa.

[André Franco marcou mais um golo. Vai ser difícil segurá-lo no final da época?]

- O André, acima de tudo, não foi um atleta que me surpreendeu, é um atleta a quem lhe foi lançado um desafio sobre os golos. Temos trabalhado muito isso, à chegada à zona de finalização. Isso fez com que o André, que já tinha qualidade, passasse a ter golos. Não me surpreende que haja muitos clubes interessados.

[O Bruno Pinheiro tem mais um ano de contrato, já pode dizer aos adeptos que vai ficar?]

- O contrato está assinado para a próxima temporada, nada me leva a pensar que vá sair.

[Para o jogo desta tarde chamou jogadores como Volnei, Daniel Carvalho, Lucho e Gilson, foi já a pensar no futuro?]

- São jogadores que estão em situações diferentes, uns de motivação, outros mais de integração, mas são atletas em quem o clube acredita e que já estão integrados.

[Último jogo é no Dragão, preferia ir lá com o FC Porto campeão ou ainda sem o título assegurado?]

- Preferir, preferir, preferia ir lá ganhar.