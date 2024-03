O Estoril foi derrotado, esta sexta-feira, perante o Alverca, da Liga 3, por 2-1.

Num jogo treino realizado no centro de treinos da Adroana, no qual o Estoril habitualmente trabalha, os golos surgiram apenas no segundo tempo.

Luiz Miguel bisou para os visitantes, e Michel reduziu para os «canarinhos». Os técnicos aproveitaram para dar minutos a jovens sub-23, assim como a todos convocados.

O Estoril retoma a ação da Liga a 30 de março (sábado), com a receção ao FC Porto. Os «canarinhos» ocupam o 14.º lugar, pelo que uma derrota poderá significar a queda para lugar de play-off de manutenção.