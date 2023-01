Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da vitória, em casa, sobre o Casa Pia (2-0), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Fim de série de três meses sem vencer?]

- Primeiro de tudo, dar os parabéns aos jogadores pelo jogo que fizerem frente a uma equipa muito bem organizada como é o Casa Pia. O Filipe [Martins] tem vindo a construir algo muito sustentado e com muito mérito está onde está na classificação. Recordo que o Casa Pia a única derrota que tinha fora de casa foi com o Sporting e agora connosco. É uma equipa que não sofre muitos golos e isso valoriza a nossa vitória.

- O que aconteceu hoje é reflexo do trabalho que temos vindo a fazer. Os jogadores têm acreditado em termos de ideias de treino e ideias de jogo, têm capacidade para se adaptar ao nosso processo ofensivo. Tivemos algumas lesões que condicionaram alguns jogadores com importância, mas encarei isso como uma oportunidade para outros. Considero que esta vitória é reflexo do trabalho e do apoio de toda a estrutura que tem acreditado no nosso dia-a-dia e no compromisso dos jogadores. Agora tudo isto resultado em três pontos que somam aos que já temos, num campeonato que vai ser extremamente difícil.

[Foi a segunda derrota fora do Casa Pia, mas foi também a segunda vitória em casa do Estoril. É importante recuperar o apoio dos adeptos?]

- Muito importante. É verdade que a primeira vitória foi com o Famalicão na primeira jornada. Depois tivemos adversários difíceis, como o Sporting, Benfica, FC Porto. Tivemos outros jogos como o do Rio Ave em que acabamos por empatar depois de ter estado em vantagem. Independentemente do nome do adversário, o nosso objetivo é sempre tentar conseguir a vitória. O nosso público tem dado muito apoio à equipa, eles agora estão muito contentes, mas deixo o alerta, temos de continuar a trabalhar.

[O primeiro golo muito festejado pelos jogadores. Também sentiu isso?]

- Julgo que os festejo a seguir ao primeiro golo traduzem um bocadinho a crença que os jogadores têm no trabalho. Por mérito dos adversários e demérito da nossa parte, não temos sido tão regulares como gostaríamos de ser. A forma como festejaram em grupo, reflete a mentalidade desta equipa. Eles sentem que trabalham muito e sentem que têm qualidade para fazerem exibições de outro nível. A partir de certa altura jogámos contra menos um, mas acho que estivemos sempre equilibrados, com bola e sem bola. Marcámos dois golos e não sofremos o que também é importante. Agrada-me ainda mais esta vitória por ver os jogadores virem o seu esforço recompensado.

[Exibição de Francisco Geraldes?]

- É um jogador do plantel, sabemos que nestas circunstâncias ele pode dar-nos algo mais. É um jogador diferenciado, estava ausente desde o último jogo que fizemos com o Santa Clara. Lesionou-se num dos treinos a seguir à paragem para o Mundial. Foi bom ter voltado pela qualidade que tem.

[A lesão do Gamboa é grave? A sua saída condicionou a estratégia?]

- Parece-me que não ser muito preocupante, mas o doutor irá avaliar melhor do que eu. Em relação à estratégia, mantivemos o nosso posicionamento, tendo em conta as características dos jogadores. Todos têm de estar preparados para dar uma resposta positiva e o Ndiaye deu.

[O selecionador Roberto Martínez esteve a assistir ao jogo, acha que veio observar algum jogador em especial?]

- Esteve cá? Veio ver duas equipas que têm jogadores com qualidade, uma dela que estava a fazer um grande campeonato e outra equipa que também tem qualidade e que tem bons jogadores. É uma forma de inteirar-se sobre o campeonato português, certamente que no próximo fim de semana vai ver outros jogos para conhecer melhor as equipas e o futebol português.