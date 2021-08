Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Paços de Ferreira, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

«A classificação (7 pontos, empatado com o FC Porto) é o menos relevante. Não diz rigorosamente nada. As equipas que desceram de divisão no ano passado foram as que tinham subido da II Liga. Sabemos que temos um caminho complicado pela frente. Quanto ao jogo, o Estoril foi dominador, foi a melhor equipa em campo nos 90 minutos. A vitória é mais do que justa. O golo do Paços surge contra a maré do jogo, de uma falha nossa. Acontece no futebol. Estava a ser um resultado enganador. Na primeira parte temos remates de golo iminente e o adversário acaba por marcar num lance de erro nosso. Faltou-nos ambição no último terço e o golo do Paços deu-nos essa ambição.»

[Sobre a paragem aos 30 minutos de jogo, após o golo do Paços] «Fui altamente agressivo. Eles tinham de ouvir a verdade.Não podiam estar com aquela qualidade de jogo e estarem a perder. Quando o jogo está confortável para nós não nos podemos acomodar. Nessas horas temos de ser mais acutilantes ainda e fazer com que a qualidade de jogo se expresse em golos. Funcionou.»

[Sobre a vantagem de enfrentar o Paços no meio de uma eliminatória europeia] «É também mau ter dez dias para preparar um jogo. No ano passado fomos a quarta equipa em Portugal que mais jogos fez. Acabarmos o jogo e já estarmos a preparar outro permite dar muitas oportunidades a jogadores. Por exemplo, daqui a quatro dias, vamos jogar frente ao Marítimo e vamos alterar o onze. Quando os jogos são muito espaçados a tendência é jogar com o mesmo onze. Mas nós confiamos em todos os jogadores do plantel. Portanto, não vejo vantagem assim tão grande. Ainda estamos no início da época. Não estamos a falar de um acumular de carga de um mês inteiro a jogar.»