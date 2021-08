Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, após a derrota em casa frente ao Estoril em jogo da 3.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo difícil, principalmente a primeira parte. A temperatura estava muito elevada e para nós foi muito difícil adaptarmo-nos às condições climatéricas. À medida que foi ficando mais fresco fomos melhorando [...] O calor notou-se nos deslocamentos curtos, na capacidade pressionante, nas decisões... Em fazer o que nós trabalhámos. Não houve essa frescura para tomar boas decisões.»

«Fizemos o golo contra a tendência do jogo, porque o Estoril estava bem. Depois, ir para o intervalo com o golo a acabar a primeira parte retirou-nos aquele «boost» mental. No melhor momento, quando tínhamos acabado de ter oportunidades de golo e recuperações de bola junto à área do Estoril deu-se o 2-1 e o 3-1, que é extremamente penalizador.

«O facto de o jogo ser no meio de uma eliminatória não tem interferência nenhuma para além das questões físicas. Aí, pode ter tido.»

«A finalização é um dos aspetos a trabalhar? São situações esporádicas do jogo. Agora é fundamental recuperar bem para abordar o jogo seguinte. O campeonato é a nossa prioridade. É nisso que teremos de apostar. Temos uma eliminatória em aberto. Vamos disputá-la.»