Ricardo Soares, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota com o Portimonense.

«Entrámos bem no jogo, jogámos sempre muito longe da nossa baliza, frente a uma equipa muito física e forte nas bolas paradas. Queríamos jogar alto e conseguimos. Estivemos sempre por cima, e houve três grandes defesas do guarda-redes do Portimonense que foram decisivas, enquanto o adversário só conseguiu rematar de muito longe.

Mas quando não se marca, com o passar do tempo, sente-se maior insegurança, até pelo momento que vivemos. É difícil de digerir este resultado porque não fomos eficazes e o Portimonense marcou na única vez que foi à nossa baliza. Os meus jogadores não mereciam porque fizeram tudo o que estava planeado.»

[juventude do plantel pode ser prejudicial para este momento?]

«De uma forma prática e objetiva, a juventude pode ter reflexos negativos nestes momentos, mas não tenho visto isso. O resultado é extremamente injusto porque tivemos as únicas oportunidades de golo. Nós tivemos bons momentos e só faltou a finalização, com defesas quase impossíveis. Depois começámos a perceber que o jogo estava equilibrado, com o adversário a fazer até antijogo, e é premiado num pontapé para o ar e uma segunda bola. Até o golo é com muita sorte à mistura. Mas temos de ter força e confiança para o que resta da temporada.»

[Marítimo fica a apenas três pontos, pode ser preocupante?]

«A nossa preocupação era só com a nossa equipa para fazer os três pontos. Agora temos é de fazer a análise e corrigir os erros para estar mais preparados para o que falta. Só tenho de elogiar os meus jogadores pela semana de trabalho fantástica e pelo jogo que fizeram. Às vezes não vence a melhor equipa. Esperamos para a próxima ganhar, mesmo a jogar menos do que hoje, e que o Estoril consiga o objetivo.»

[proximidade para a zona de descida pode afetar?]

«A mim não afeta nada. Quando vim, sabia ao que vinha e não é a primeira vez que estou num contexto como este. É o momento de passar a confiança aos jogadores. É o trabalho que fazemos. Os jogadores têm de estar tranquilos. Vamos olhar em frente, sabendo que vai ser duro, não só para nós o Estoril como para os adversários. Quem for mais competente vai atingir os objetivos no final.»