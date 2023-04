A FIGURA: Nakamura

Não marcou o golo da vitória do Portimonense, mas essa foi a única coisa de relevante de tudo o que de positivo foi feito pelos algarvios no Estoril. Quando alguém quiser mostrar a definição de «defesas que valem pontos» em formato de vídeo, que faça um resumo do que Nakamura fez na Amoreira entre o minuto 21 e o 42. O guarda-redes nipónico negou o golo quatro vezes com defesas incríveis. As duas primeiras, ambas perante Pedro Álvaro e no espaço de um minuto, são de nível mundial. Mas também aquela com que negou o golo a André Marques aos 32m é muito boa, tal como a sapatada com que evitou o golo de Carlos Eduardo. Na segunda parte não teve grande trabalho, mas mereceu o descanso depois do que fez na primeira.

O MOMENTO: tocar na bola e decidir (79m)

Poucas vezes uma dupla substituição terá tido um impacto tão imediato num jogo. Paulo Sérgio tem de se sentir orgulhoso pelo que fez ao minuto 78m. É que um minuto depois, Gonçalo Sousa correu na esquerda e cruzou para, depois de um ressalto, Yago marcar o golo da vitória.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Álvaro

O defesa central formado no Benfica ainda não tem qualquer golo pelo Estoril esta época, mas isso só continua a ser verdade depois do jogo frente ao Portimonense porque Nakamura fez duas vezes o impossível. No espaço de um minuto, o guarda-redes da equipa algarvia fez duas defesas incríveis após remates de Pedro Álvaro. Na defesa esteve também em bom plano, mas fica ligado ao golo de Yago, uma vez que é nele que a bola tabela antes de o avançado brasileiro a empurrar para o fundo da baliza.

João Carvalho

Nakamura não negou só dois golos a Pedro Álvaro num minuto. Negou também duas assistências ao médio que esteve sempre em bom plano na primeira parte e ainda tentou o golo de canto direto. Perto do final fez um passe errado que só não deu em golo do Portimonense porque Dani Figueira fez uma grande defesa. Mas foi o único erro que cometeu.

Yago Corrielo

Tocou na bola mais alguma vez? É que na primeira vem que tocou, e foi quase de raspão, marcou o golo da vitória. Depois disso, não temos a certeza se voltou a fazê-lo. Eficácia. É assim que se chama, não é? E é difícil ser mais eficaz do que Yago mostrou ser neste jogo.