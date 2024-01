Vasco Seabra, treinador do Estoril, na flash interview à Sport TV, após a derrota na final da Taça da Liga, frente ao Sp. Braga, nos penáltis.

«Tenho de dar um sorriso de orgulho pelos homens que tenho, porque é duro entrar no balneário pela tristeza deles. Um sentimento de orgulho porque fomos apenas eliminados nos penáltis. Estou feliz pelos jogadores, pela atitude e postura. Somos um clube que está a crescer, a dimensionar-se para o que quer conquistar e esta presença dos adeptos encerra uma história fantástica.»

[Sobre a ambição da equipara] «O grupo é muito jovem, temos alguns jogadores experientes que acrescentam maturidade. Os nossos jovens têm vontade crescer muito rápido. Tivemos menos um dia de descanso, lutamos e trabalhamos muito, com todos a acreditarem que é possível. Mantemos a cabeça fria, com discernimento no que podemos fazer. Saímos tristes, mas orgulhosos nesta história, 80 anos depois regressamos a uma final.»

[Quanto à luta pela manutenção na Liga] «Mudamos de chip e quarta-feira temos de competir noutra competição. Nós temos dito que a nossa equipa é muito trabalhadora. Nem sempre os resultados espelham o que fazemos em campo. Sabemos que vamos ter um campeonato muito difícil e temos todos de remar para o mesmo lado. Por isso, com muita crença, hoje sofrer e amanhã levantar e preparar o que aí vem.»