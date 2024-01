O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, na conferência de imprensa após a derrota na receção ao Benfica (4-1), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

«Campeonato tranquilo nunca vai existir para nenhuma equipa, a competitividade é muito grande. Sabemos que não vai ser tranquilo, vai ser com pressão, jogo após jogo. Estamos preparados para isso. Nesse sentido, temos de reforçar-nos a algumas posições. E temos de adaptar-nos a possíveis saídas, é a lei do mercado. O Ronald saiu para uma realidade bem maior, para bem dele. Ficámos a perder um pouco com a saída dele, mas temos de encontrar soluções em casa. Temos de olhar para os que estão cá.

Vai chegar algum reforço para a defesa, de certeza. As lesões foram um fator, a CAN levou-nos alguns jogadores também. Vai ter de chegar alguém para que possamos ter um pouco mais de estabilidade.

[É uma questão de tempo até o Estrela voltar aos resultados positivos?] Sim, sem dúvida. Os três centrais que têm jogado têm acumulado algum tempo e estão a criar cumplicidade. A estabilidade é importante até nas nossas vidas pessoais. E quando isso não existe, a sinergia acaba por perder-se. Nesse sentido, o tempo poderá ser nosso amigo. Agora regressa o Hevertton, é mais uma opção. Mas perdemos o Regis, temos de encontrar mais uma solução. Mas com a recuperação de jogadores e as contratações esperemos estabilizar e conquistar mais pontos, como fizemos na primeira volta.»