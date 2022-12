A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) deu parecer positivo ao Estrela da Amadora para a utilização do Estádio José Gomes nos jogos da II Liga realizados em casa, refere em comunicado publicado esta quinta-feira.

«Divulga-se que, tendo em consideração o parecer emitido pela Comissão Técnica de Vistorias, e aderindo ao parecer da Comissão de Auditoria, o Órgão de Licenciamento deliberou que, a partir da 15.ª jornada da Liga Portugal SASBEG da época desportiva 2022-23,o CFEA - Club Football Estrela, SAD, passará a disputar os jogos na qualidade de visitado no Estádio José Gomes, na Amadora», pode ler-se no comunicado da LPFP.

Com esta decisão, os «tricolores», que têm jogado em Leiria, vão já receber na Amadora o Trofense, a 8 de janeiro, pelas 14h00.

Satisfeita com este anúncio, a administração da SAD do Estrela da Amadora defende que este é mais um passo para consolidar o projeto que tem em mãos.

«A retoma à nossa casa foi um processo difícil, que passou pela adjudicação do mesmo à massa insolvente no passado 8 julho de 2022. Contudo, falta lembrar que este é só o início daquilo que queremos para o nosso Estrela da Amadora. Iremos, de forma definitiva, legalizar toda a antiga estrutura desportiva do José Gomes, recuperar todo o espólio do nosso clube, incluindo a Taça de Portugal, e levar o clube à I Liga», escreveu em comunicado a SAD amadorense.