O Estrela da Amadora quer «dar sequência aos processos e às exibições» na visita ao terreno do FC Porto, agendada para este sábado, a contar para a 22.ª jornada da Liga.

«A maior parte do nosso foco é o que nós podemos e temos de fazer. Dar sequência ao nosso processo, recuperar lesionados e reorganizar com a entrada de novos jogadores, a recuperação das nossas regras e do nosso futebol, em relação ao nosso modelo e às ideias. O que queremos do Dragão é dar sequência aos nossos processos e exibições e lutar pelos três pontos, ou algo que se possa assemelhar a isso», afirmou Sérgio Vieira, em conferência de imprensa.

«O FC Porto normalmente é uma equipa intensa, que respeita os seus adeptos e tenta, desde o início do jogo, colocar um ritmo alto. Vai querer demonstrar logo aos adeptos, desde o primeiro segundo, que está ali para reverter a situação vivida anteriormente. Não podemos estar só a querer anular as virtudes do FC Porto, vamos também tentar explorar as características fortes que temos. Nós tentamos ser também competitivos e intensos desde o primeiro minuto, sendo fortes de dentro para fora», prosseguiu o técnico da equipa da Amadora, citada pela Lusa.

A última jornada ficou marcada pelo regresso às vitórias do Estrela, numa receção ao Portimonense (3-0) que «já foi bem melhor em termos de performance, cumplicidade tática ou entendimento das regras».

«O que temos é uma liderança forte, contribuída por todos os departamentos, assente em valores humanos extremamente valiosos, convicções e formas de estar na vida, um trabalho em equipa, sempre com lógica profunda e não desviando um milímetro que seja desse caminho. Não é por perder que nos vamos desviar do foco. Antes quebrar do que torcer, será sempre essa a lógica. Quando existe o momento de sermos felizes na totalidade, desfrutaremos dele e tentaremos mantê-lo o mais longe possível», declarou.

Sérgio Vieira defendeu que «ainda não chegou a hora» de Nanu ser titular e confirmou a titularidade de Nilton Varela, ele que pertencia à equipa B do FC Porto.

«É público como o FC Porto vive após derrotas. Naquele clube, dois jogos sem ganhar é inadmissível. Mas o foco está no nosso trabalho e sabemos o que temos de fazer para continuar a crescer na tabela classificativa. É especial por ser o meu antigo clube, mas é um jogo igual aos outros e vou preparar-me de igual forma», atirou.

Miguel Lopes e Gustavo Henrique são baixas certas, enquanto Diogo Fonseca, Mansur e Keliano estão em dúvida. O Estrela defronta o FC Porto este sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão.