Keliano, médio angolano do Estrela da Amadora, foi conduzido ao hospital após ter-se sentido mal na parte final do jogo com o Vizela, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

A informação foi dada por Luís Matos, treinador da equipa da Reboleira. «O jogador foi encaminhado para o hospital para ser avaliado», disse na conferência de imprensa, referindo que Keliano ressentiu-se de uma «pancada na cabeça».

O jogador angolano de 20 anos foi lançado em jogo já no prolongamento, ficou maltratado após um choque com um adversário, mas continuou em jogo após receber assistência médica. Mais tarde, a 5 minutos do final do prolongamento, sentiu-se indisposto e chegou mesmo a perder o equilíbrio. Depois disso, voltou a ser assistido e saiu do relvado de maca, embora consciente.

Depois de ter sido observado no balneário, Keliano foi transportado de ambulância para o hospital para realizar exames complementares.