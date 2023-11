Luís Matos, treinador-adjunto do Estrela da Amadora, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Vizela:

«A equipa entrou bem, marcou golo e podia ter acabado com o jogo com as chegadas que tivemos à baliza. Depois com menos um foi sempre mais difícil para nós. A atitude dos nossos jogadores foi brilhante. Estes jogos da Taça de Portugal são a eliminar e temos de ver o resultado neste jogo.

Com a expulsão e com alguns jogadores que vieram das seleções, com viagens de 20 horas, todas essas limitações criaram-nos dificuldades. Depois com algumas lesões, fica difícil.

Lamento que os regulamentos não permitam que um jogador que sofreu uma pancada na cabeça não possa ser substituído, ao contrário da Liga. O jogador foi encaminhado para o hospital para ser avaliado.

[Estrela já utilizou 26 jogadores] É um fator importante porque não temos assim um plantel assim tão vasto. Isso tem pesado um pouco no nosso rendimento. Quando temos jogadores disponíveis é mais fácil, quando não temos é mais difícil substituir e ter o mesmo rendimento».