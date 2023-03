O Manchester City é o clube com o plantel mais valioso do mundo segundo um estudo apresentado pelo CIES – Observatório de Futebol, que, além dos direitos desportivos sobre os jogadores, também tem em conta os jogadores que estão emprestados e ainda os jogadores que os clubes detenham uma percentagem sobre futuras transferências. O Benfica é primeiro clube português a aparecer nesta lista, na 22.ª posição, com um plantel de 55 jogadores, o mais extenso da lista, avaliado em 360 milhões de euros.

A equipa comandada por Pep Guardiola, com Rúben Dias, Bernardo Silva e também João Cancelo (cedido ao Bayern Munique) lidera esta lista, com um plantel de 46 jogadores avaliados em 1462 milhões de euros. Barcelona e Real Madrid completam o pódio, os catalães com 40 jogadores avaliados em 1364 milhões de euros, enquanto os campeões da Europa, com um total de 46 jogadores, estão avaliados em 1127 milhões de euros.

Na lista dos dez primeiros estão cinco clubes da Premier League, com o Arsenal (1048ME), Chelsea (1009ME), Liverpool (943ME) e Manchester United (722ME) a acompanharem o City. A Espanha conta com os dois «gigantes», já referidos, enquanto a Bundesliga também conta com dois representantes, o Bayern Munique (929ME) e o Leipzig (677ME). O PSG, no oitavo lugar, com um plantel avaliado em 745 milhões de euros, completa o top-ten.

O Benfica é o primeiro clube a aparecer neste ranking, logo atrás da «armada portuguesa» do Wolverhampton, com um plantel de 55 jogadores avaliado em 360 milhões de euros, seguido pelo FC Porto (45 jogadores/297ME), Sporting (43 jogadores/229ME) e Sp. Braga (42 jogadores/148ME).

Fora da Europa, o Flamengo de Vítor Pereira é o clube mais valioso, na 36.ª posição desta lista, com um grupo de 41 jogadores avaliado em 264 milhões de euros, à frente do Palmeiras de Abel Ferreira (45 jogadores/196ME) e do Corinthians (39 jogadores/166ME). O Brasil conta com oito clubes nos cem primeiros, onde também estão os argentinos Boca Juniors (127ME) e River Plate (117ME).

