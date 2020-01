O Irão lançou esta quarta-feira dezenas de mísseis contra duas bases em Ain Assad e Erbil, no Iraque, utilizadas pelo exército norte-americano. Este foi um ato de retaliação pela morte do general iraniano Qassem Soleimani num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, capital do Iraque, ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

A televisão estatal do Irão anunciou o ataque, que foi depois confirmado pelo departamento de Defesa dos EUA o Pentágono.

Em comunicado, o Pentágono afirmou que está a fazer uma «avaliação preliminar dos danos» causados pelo ataque e a planear «a resposta».

A Casa Branca referiu que Donald Trump foi informado dos ataques contra instalações norte-americanas no Iraque e segue a situação «de perto».

Acompanhe toda a situação na TVI24

Na sequência do ataque, os Guardas da Revolução iraniana avisaram os Estados Unidos da América e aliados regionais contra qualquer retaliação, através de uma declaração divulgada pela agência oficial iraniana IRNA.

«Advertimos todos os aliados dos americanos, que disponibilizaram as suas bases a este exército terrorista, que será atacado qualquer território que constitua um ponto de partida de atos agressivos contra o Irão», referiram os Guardas da Revolução. Israel também foi ameaçado.