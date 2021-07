Phil Foden é dúvida para o duelo da Inglaterra frente à Itália, da final do Euro 2020.

O médio do Manchester City não participou no treino deste sábado do conjunto inglês, devido a um problema no pé.

«Ele tem uma lesão no pé bastante ligeira», afirmou o selecionador, Gareth Southgate, em conferência de imprensa. «Mas ainda temos de ver se pode ir a jogo, e vamos ter de avaliar isso mais tarde», acrescentou depois.

A Inglaterra defronta a Itália este domingo, a partir das 20h00, em Wembley.