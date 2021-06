Luis Enrique elogiou Unai Simón após a vitória da Espanha frente à Croácia, por 5-3, frente ao prolongamento, nos oitavos de final do Euro 2020.

O guarda-redes do Athletic Bilbau protagonizou um erro grave que no primeiro golo da equipa croata, mas reagiu depois com uma grande exibição.

Por isso, mereceu elogios do selecionador espanhol. «Unai Simón deu-nos uma lição a todos. Depois de um erro não importa o teu erro, mas sim a tua atitude depois de um erro. É uma lição para todos os colegas e para todas crianças que querem jogar futebol», disse, em conferência de imprensa, citado pela Marca.

De resto, Luis Enrique reconheceu que a Espanha relaxou após o 3-1: «O nosso erro foi pensar que com o 3-1 o jogo estava feito. Fazer jogo direto só ajuda a que a bola volte à tua baliza mais depressa. Muitos dos nossos jogadores não têm dez jogos pela seleção e isso é normal. Faltou-nos saber segurar a bola.»