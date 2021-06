O selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, garantiu este sábado que a equipa descansou bem nestes quatro dias de intervalo entre o jogo contra a França e o duelo contra a Bélgica, dizendo que a seleção nacional tem de manter-se ligada aos seus «princípios» e não pensar só no adversário dos oitavos de final do Euro 2020.

A Bélgica chega ao jogo de Sevilha (domingo, 20 horas) com mais dois dias de descanso, mas Fernando Santos não valorizou em demasia esse aspeto, notando que a equipa não vai ter «problema» nesse sentido. Disse, ainda, que independentemente de possíveis alterações – ou não – que possa fazer, que parte com «confiança absoluta» nos homens que compuserem o onze inicial.

«Temos de manter os nossos princípios. Não podemos pensar só no adversário, senão éramos uma equipa pequenina que só pensava no adversário [ndr: a Bélgica]. Temos de pensar por nós próprios e no nosso padrão e no último jogo [ndr: França] entendi que devia refrescar a zona central do campo, com o João e o Renato. Acho que não vamos ter problema, a equipa descansou bem nestes quatro dias, mas vamos ter o último treino, não sabemos o que pode acontecer e amanhã decidiremos os onze e os onze vão para dentro de campo com a minha confiança absoluta neles», afirmou Fernando Santos, em conferência de imprensa.

O Bélgica-Portugal joga-se a partir das 20 horas de domingo e pode seguir, ao minuto aqui, no Maisfutebol.