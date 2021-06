A Seleção Nacional já está em Sevilha, onde vai defrontar este domingo a Bélgica nos oitavos de final do Euro2020.

A comitiva portuguesa partiu este sábado de Budapeste, onde estava desde 10 de junho, e aterrou em Sevilha pouco antes das 12h30, numa altura em que estavam a desembarcar os jogadores belgas, que tinham também acabado de aterrar.

Cristiano Ronaldo, capitão da formação das Quinas, foi o primeiro a desembarcar.

Depois da ilha Margarida, em Budapeste, a Seleção Nacional instala-se na ilha de La Cartuja, em Sevilha. Portugal irá ficar instalado no Hotel Barceló Renascimiento, a dois passos do Estádio Olímpico, onde no domingo vai defrontar a Bélgica nos oitavos de final do Euro 2020. É o mesmo hotel onde o FC Porto ficou hospedado em abril, nos dois jogos em que defrontou o Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Para a tarde deste sábado está agendado o treino de adaptação ao Estádio Olímpico La Cartuja, antecedido de conferência de imprensa com o selecionador, Fernando Santos, e com um jogador.

Depois do jogo com a Bélgica a Seleção viaja para Lisboa, seja qual for o desfecho. Mesmo se for para preparar os quartos de final, como deseja, o estágio será realizado na Cidade do Futebol.