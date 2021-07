O internacional francês do Bayern Munique Lucas Hernández, que se lesionou durante o Euro2020, foi submetido a uma cirurgia ao menisco do joelho esquerdo, tendo o procedimento sido bem-sucedido, anunciou o clube alemão.

«Lucas Hernández foi operado com sucesso ao joelho esquerdo. O internacional francês rompeu o menisco durante o campeonato da Europa», informaram em comunicado os alemães, sem especificar o tempo que o defesa vai demorar a voltar aos relvados.

