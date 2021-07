José Mourinho publicou um vídeo na conta pessoal do Instagram a dar conta como começou a trabalhar com a equipa da Roma apesar de estar a cumprir um período de isolamento social de cinco dias imposto pelas autoridades italianas por ter estado em Inglaterra antes de viajar para a capital italiana no passado sábado.

«Vão ser mais dois dias afastado dos jogadores, mas está tudo bem, o tempo está fantástico, posso estar aqui fora, posso assistir aos treinos, posso organizar as sessões com as pessoas que estão a tratar deles. Está tudo bem», explica o treinador, separado por uma rede, junto ao campo de treinos onde os jogadores já fazem a pré-época.

Um vídeo em que o treinador também comentou a grave lesão de Leonardo Spinazzola, lateral da Roma, ao serviço da seleção italiana que está a disputar o Euro2020. «É uma pena termos perdido o Spinazzola por alguns meses, mas é o futebol. Temos de estar prontos para a nova época», comentou ainda.