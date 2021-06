O que há em Cristiano do menino Ronaldo do Euro 2004? O que resiste neste ponta-de-lança batido e experiente do extremo diabólico que convenceu o Manchester United a contratá-lo?



Na véspera da estreia de Portugal no Europeu, Cristiano deu a cara e assumiu uma maturidade digna de elogios ao falar sobre si mesmo.



«Não sou o mesmo jogador que era há 18 anos, há dez ou há cinco. Vamo-nos adaptando. A inteligência de um jogador vê-se na capacidade que tem em adaptar-se a uma realidade diferente», afirmou Cristiano em conferência de imprensa, na Puskas Arena.



Cristiano assume estar diferente, mas avisa que o próprio jogo mudou. E foi isso que também o forçou a estabelecer algumas mudanças no relvado.



«O jogo está diferente, a minha capacidade está diferente, a maturidade é diferente. Um jogador capaz de ter longevidade é o que consegue adaptar-se aos diferentes momentos do futebol. Se vocês analisarem, e os números falam por si, tenho-me adaptado sempre, dos 18 aos 36 anos.»



Os números são, de facto, evidentes e mostram um Cristiano sempre disposto a elevar a fasquia. Mesmo quando a sua equipa não ganha, como foi o caso da Juventus nesta época.



«Todos os anos são épocas positivas, independentemente de ganhar troféus ou não. Trabalho para conseguir sempre algo a nível individual e coletivo.» Para Cristiano, «adaptação» é a palavra-chave. E como ele se tem sabido adaptar.