Se Portugal conseguir, no mínimo, empatar contra França garante a qualificação para os oitavos-de-final do Euro 2020.



O resultado da Suíça (3-1 à Turquia) confirma que a Seleção Nacional estará sempre entre os quatro melhores terceiros classificados, se agarrar um ponto contra os campeões do mundo.



Uma igualdade deixará Portugal com uma diferença positiva de um golo na diferença entre marcados e sofridos, um registo superior ao da Suíça (Grupo A, um golo negativo) e ao terceiro classificado do Grupo C - Áustria e Ucrânia defrontam-se e têm três pontos, além de o mesmo número de golos marcados e sofridos.



Se empatarem, ambos ficarão com os mesmos quatro pontos de Portugal e um placard inferior na diferença entre golos marcados e sofridos; se uma das seleções vencer, a que perder fecha com três pontos e fica atrás de Portugal.



Acabamos como começamos: o quatro é positivo, mas Portugal tem pelo menos de empatar. Em caso de vitória, Portugal pode ainda chegar ao primeiro lugar do Grupo F, dependendo do que a Alemanha conseguir contra a Hungria.



Em caso de derrota, as contas são muito mais complexas. Veja AQUI as classificações de todos os grupos.