FIGURA: Bruno Fernandes

Em dia de 29.º aniversário, Bruno Fernandes foi decisivo em Bratislava, ao marcar o único golo do encontro, que valeu os três pontos a Portugal. O médio do Manchester United fugiu a dois adversários pela direita e desfez o 0-0 em cima do intervalo, para a quinta vitória de Portugal em cinco jogos na qualificação. Numa exibição que não foi brilhante a nível coletivo e individual, o aniversariante do dia provou, porém, que pode decidir num rasgo individual a qualquer momento e resgatou os três pontos para Portugal num dos jogos, na teoria e também na prática, mais difíceis nesta fase de apuramento.

MOMENTO: o golo de Bruno Fernandes (43m)

Imediatamente a seguir ao remate ao poste da baliza de Diogo Costa, por Haraslín, Portugal adiantou-se no marcador em Bratislava numa fase importante do encontro, perto do intervalo. Após um passe de Bernardo Silva junto à linha lateral, pela direita, Bruno Fernandes fugiu a dois adversários e, perante a chegada de Skriniar, rematou para o fundo da baliza, junto ao poste contrário. Seria o golo que decidiria o encontro.

OUTROS DESTAQUES

Peter Pekarík: exibição interessante pelo lado direito da defesa da Eslováquia. Apareceu muitas vezes, sobretudo na primeira parte, com espaço, no auxílio ofensivo. Lá mais atrás, não comprometeu muito perante Rafael Leão, assumindo bem as despesas defensivas. Sentido de compromisso e combatividade.

Rúben Dias: deu segurança, calma e consistência a Portugal na defesa, sobretudo em momentos de maior aperto, mas também na saída de bola pensada e ponderada.

Bernardo Silva: Portugal foi conseguindo, aos poucos, na primeira parte, libertar-se da pressão adversária e ir tendo mais bola. O médio do Manchester City foi importante nesse sentido, apesar das dificuldades da seleção em desequilibrar pelos espaços interiores, mas foi pelo espaço nos corredores que acabou por ter um papel importante no lance que define o resultado, com a ação individual e o passe para Bruno Fernandes fazer o 1-0.

Ondrej Duda: sublinhou a combatividade da Eslováquia no meio-campo e na frente, por exemplo na orientação da equipa nos momentos de pressão. Sobressaiu também em vários momentos quando, com e sem bola, tentou levar a equipa para a frente e travar investidas lusas.