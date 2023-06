A Noruega voltou a desiludir e foi surpreendida em casa pela Escócia (1-2), numa partida da terceira jornada do grupo A da fase de qualificação para o Euro 2024.



Com o "benfiquista" Aursnes de início, os «leões» foram melhores durante a maior parte da partida e quebraram a resistência escocesa à passagem da hora de jogo. De penálti, o inevitável Erling Haaland fez o 1-0.



O pior veio depois. Um erro defensivo de Ostigard permitiu à Escócia igualar a contenda por Dykes aos 87 minutos. Por esta altura, já o selecionador Solbakken tinha retirado do jogo Haaland, Solbaken, Sorloth e Aursnes, o que complicava e muito a tarefa da Noruega em chegar ao triunfo.



Ninguém imaginava o que aconteceria aos 89 minutos. Na sequência de um transição rápida, Dykes recebeu na área e assistiu McLean para a reviravolta escocesa!



Em três jogos, a Escócia tem 9 pontos e lidera o grupo A com mais seis pontos que Espanha, seleção que tem menos um jogo. Por sua vez, a Noruega tem apenas um ponto e já está a oito do topo do grupo.