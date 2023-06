À terceira foi de vez e o Luxemburgo alcançou a primeira vitória no grupo J da fase de apuramento para o Euro 2024. Os luxemburgueses bateram o modesto Liechtenstein por 2-0 com ambos os golos a serem anotados na segunda metade.



Depois do nulo ao intervalo, o Luxemburgo desbloqueou a partida aos 59 minutos numa bela jogada coletiva finalizada por Sinani após passe de Gerson Rodrigues. Após assistir, o avançado nascido em Almada assinou ele próprio o 2-0 final ao minuto 88.



Estreia infeliz para o novo selecionador do Liechtenstein, Konrad Funfstuck.



Com mais um jogo que as restantes equipas, o Luxemburgo alcançou a Eslováquia no segundo lugar (ambas têm quatro pontos) ao passo que o Liechtenstein segue sem pontos (e sem golos marcados).