A Itália empatou na noite deste sábado na visita à Macedónia do Norte, em Skopje (1-1), em jogo do grupo C de qualificação para o Euro 2024, não aproveitando da melhor forma o empate horas antes no Ucrânia-Inglaterra para aproximar-se dos dois lugares de qualificação.

Cerca de um ano e meio depois do escândalo com a eliminação no play-off de acesso ao Mundial 2022 ante os macedónios, a Itália chegou à vantagem por Ciro Immobile, aos 47 minutos, mas Enis Bardhi empatou o encontro aos 81 minutos, num belo golo de livre direto.

Com este resultado, Itália e Macedónia do Norte chegam ambas aos quatro pontos, respetivamente no terceiro e quarto lugar do grupo C.

Grupo C – Classificação:

1.º: Inglaterra, 13 pontos/5 jogos

2.º: Ucrânia, 7/4

3.º: Itália, 4/3

4.º: Macedónia do Norte, 4/4

5.º: Malta, 0/4

À mesma hora, no grupo I, a líder Suíça permitiu a igualdade na compensação, na visita ao Kosovo. Em Pristina, houve empate a duas bolas. Remo Freuler adiantou os visitantes aos 14 minutos, Vedat Muriqi empatou já na segunda parte (65m) e bisaria para o 2-2 final na compensação, aos 90+4m, já depois de um autogolo de Amir Rrahmani (79m).

Em Bucareste, na Roménia, para o mesmo grupo, houve empate entre romenos e Israel (1-1). Denis Alibec fez o 1-0 aos 27 minutos e Oscar Gloukh empatou na segunda parte, ao minuto 53.

Horas antes, também houve empate no Andorra-Bielorrússia e tudo continua igual a nível de posições na classificação, com a Suíça a liderar e a Roménia a ocupar a outra vaga de apuramento.

Grupo I – Classificação:

1.º: Suíça, 11 pontos/5 jogos

2.º: Roménia, 9/5

3.º: Israel, 8/5

4.º: Bielorrússia, 4/5

5.º: Kosovo, 4/5

6.º: Andorra, 2/5

O dia começou, no grupo F, com a vitória da Bélgica ante o Azerbaijão.