A Polónia iniciou a qualificação para o Euro 2024 com o pé esquerdo. Em três jogos, a seleção orientada por Fernando Santos registou uma vitória e duas derrotas e ocupa o quarto lugar do grupo E atrás de Rep. Checa, Albânia e Moldávia.



O presidente da federação polaca, Cezary Kulesza, admitiu a deceção com a prestação da equipa nacional, mas manifestou confiança em Fernando Santos e nos jogadores para inverter a situação.



«As emoções depois do jogo de ontem começam a diminuir. Conversei com o treinador Fernando Santos e ambos estamos muito decepcionados com o resultado obtido. Estamos cientes da situação difícil no grupo de qualificação, mas ambos acreditamos que podemos assegurar vitórias no outono [em setembro] e alcançar a qualificação direta para o Euro 2024. Já houve momentos complicados na história do futebol polaco, mas saímos sempre das crises em conjunto», escreveu o dirigente na rede social Twitter.