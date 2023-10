Além de Portugal, que garantiu o apuramento na sexta-feira, há já mais seis seleções com vaga garantida no Euro 2024.

À anfitriã Alemanha juntaram-se Portugal, França e Bélgica na sexta-feira, na primeira das duas jornadas de outubro e o mesmo fizeram, na noite de domingo, a Espanha, a Escócia e a Turquia, na segunda ronda deste mês, nos respetivos grupos (os escoceses garantiram-no fruto da vitória espanhola na Noruega).

Estão assim fechadas, portanto, sete das 24 vagas para o Euro 2024, sendo que, se excluirmos a Alemanha, 20 das vagas de apuramento são através dos dez grupos de qualificação e mais três através de um play-off.

Entre esta segunda e terça-feira, disputa-se mais uma jornada nos grupos B, C, F, G, H e J e há mais seleções que podem juntar-se aos qualificados.

Começando por esta segunda-feira, no grupo B, que já tem a França qualificada, a Grécia pode selar o apuramento na receção aos Países Baixos (19h45), mas precisa de uma vitória, pelo menos, por quatro golos de diferença.

No grupo F, também esta noite, a Áustria pode fechar o apuramento se vencer o Azerbaijão, ou se evitar a derrota por três ou mais golos (isto porque ainda manteria os azeri com esperança de alcançar os austríacos) e se a Suécia não vencer a Bélgica.

No grupo J, o de Portugal, ninguém pode garantir o apuramento já esta noite.

Na terça-feira, no grupo C, pode haver apuramento para a Inglaterra, que o garante se vencer a Itália, ou se empatar e a Ucrânia não bater Malta.

No grupo G, a Hungria pode fechar a qualificação se vencer a Lituânia.

Finalmente, no grupo H, o outro que se joga na terça-feira e que tem as contas mais equilibradas, pode haver apuramento da Dinamarca, mas só mediante uma conjugação de três desfechos: os nórdicos conseguem-no se vencerem San Marino, se a Eslovénia não perder ante a Irlanda do Norte e se houve empate no Finlândia-Cazaquistão.