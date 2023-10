A Turquia garantiu neste domingo o apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, ao golear a Letónia por 4-0, no Grupo D.

Sem o benfiquista Kökcü, que não terá recuperado dos problemas físicos, a seleção turca chegou com naturalidade ao triunfo na etapa complementar, com golos de Akgun (58m), Tosun (84m e 90+2m) e Akturkoglu (88m).

A Turquia chega aos 16 pontos no Grupo D, mais seis que País de Gales e Croácia, ambas com 10 pontos.

Isto porque o País de Gales venceu a Croácia de Musa (2-1), alimentando a esperança de qualificação direta para Euro2024.

Musa, avançado do Benfica, foi titular na seleção turca, sendo substituído ao intervalo. No reatamento, Harry Wilson (47m e 60m) bisou para os galeses, com Palasic a reduzir a desvantagem ao minuto 75.

No Grupo E, a Polónia empatou com a Moldávia (1-1) e ocupa a terceira posição, com 10 pontos, menos um que a República Checa e menos três que a Albânia - ambas com um jogo a menos. A Moldávia segue logo atrás, com nove.

Por fim, no Grupo I, a Roménia goleou Andorra por 4-0. Os romenos continuam a liderar, com 16 pontos, mas as contas do grupo estão baralhadas pelo adiamento do duelo entre Suíça e Israel.

O lote de apurados é nesta altura formado por Alemanha (anfitriã), Portugal, França, Bélgica, Espanha, Escócia e Turquia.