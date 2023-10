A República Checa, com o benfiquista David Jurásek a titular, arrancou uma difícil vitória diante das Ilhas Feroé (1-0) que lhe permitiu ultrapassar a Polónia e destacar-se no segundo lugar do Grupo E da fase de qualificação para o Euro2024. Um grupo que continua a ser surpreendentemente liderado pela Albânia.

Os checos estavam obrigados a vencer para manterem intatas as inspirações de estarem na fase final do próximo Europeu, mas a verdade é que tiveram de deixar tudo em campo para somar três difíceis pontos, sustentados numa grande penalidade, convertida por Soucek, a quinze minutos do final do jogo.

Três pontos que permitem à República Checa subir ao segundo lugar do Grupo E, ainda a dois pontos da Albânia, mas também com mais dois pontos do que a Polónia que começou esta campanha sob o comando de Fernando Santos.

Classificação do Grupo E

ALBÂNIA, 13 pontos (6 jogos)

REPÚBLICA CHECA, 11 (6)

Polónia, 9 (6)

Moldova, 8 (5)

Ilhas Feroé, 1 (7)

Suíça evita embaraço diante da Bielorrússia

Entretanto, a Suíça, que até estava a fazer uma campanha tranquila no Grupo I, apanhou um tremendo susto diante da Bielorrússia que chegou a gelar as bancadas do estádio de St. Gallen este domingo quando, já na segunda parte, chegou a estar a vencer por 3-1.

Num jogo com arbitragem do português João Pinheiro, Shaqiri colocou a seleção helvética em vantagem, aos 28 minutos, resultado que se verificava ao intervalo e que até seria suficiente para a Suíça festejar, desde já a qualificação para a fase final. No entanto, já na segunda parte, a Bielorrúsia marcou três golos consecutivos – Ebong (61m), Polyakov (69m) e Antilevski (84m) – e obrigou a equipa da casa a reagir em tempo recorde.

Apenas com seis minutos para o final do jogo, a Suíça ainda conseguiu chegar ao empate, com dois golos de rajada, marcados por Akanji (89m), servido por Shaqiri, e Amdouni (90m). Um empate que evita um embaraço e que permite à Suíça, ainda sem derrotas, seguir no topo da classificação do Grupo I.

Classificação do Grupo I

SUÍÇA, 15 pontos (8 jogos)

ROMÈNIA, 13 (7)

Israel, 11 (6)

Kosovo, 7 (7)

Bielorrússia, 6 (8)

Andorra 2 (7)

Geórgia marca quatro na segunda parte

Entretanto, no Grupo A, a Geórgia goleou o Chipre com quatro golos marcados na segunda parte, sucessivamente, por Kiteishvili (46m), Kvaratskhelia (58m), Shengelia (82m) e Mikautadze (90+5, gp).

Com este triunfo, a Geórgia passa a contar 7 pontos, mas continua no penúltimo lugar do Grupo A, apenas à frente do Chipre, ainda sem pontos.

Classificação do Grupo A

ESCÓCIA, 15 pontos (6 jogos)

ESPANHA, 12 (5)

Noruega, 10 (6)

Geórgia, 7 (6)

Chipre, 0 (7)