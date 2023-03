Estreia perfeita para Domenico Tedesco ao comando da Bélgica. Os «Diabos Vermelhos» foram a Estocolmo derrotar a Suécia por 3-0, no arranque do grupo F do apuramento para o Euro 2024.



Romelu Lukaku foi a figura do primeiro jogo pós-Roberto Martínez. O avançado do Inter de Milão deu vantagem aos belgas aos 35 minutos depois de uma assistência de Lukebakio. Esta dupla entendeu-se às mil-maravilhas e foi assim novamente com o extremo do Hertha a assistir o atacante do Inter que nasceu o 2-0.



O selecionador sueco, Janne Andersson, lançou Zlatan Ibrahimovic aos 73 minutos. Com 41 anos e 172 dias, o icónico avançado superou o recorde que pertencia ao italiano Dino Zoff e tornou-se no jogador mais velho de sempre a disputar jogos na fase de apuramento para um Campeonato da Europa.



Nem Zlatan conseguiu evitar a derrota da Suécia. A noite era de Lukaku que chegou ao hat-trick a sete minutos do final.



Na outra partida deste grupo F, a Áustria goleou o Azerbaijão, em Viena, por 4-1.



A seleção austríaca já vencia tranquilamente ao intervalo graças aos golos de Sabitzer e de Gregoritsch. O conjunto orientado por Rangnick aumentou o marcador na etapa complementar com novo golo de Sabitzer e Baumgartner fez o quarto golo. Pelo meio o Azerbaijão alcançou o golo de honra da autoria de Mahmudov.



No grupo G, a Sérvia bateu a Lituânia por 2-0 com o portista Marko Grujic a jogar todo o encontro. Por seu turno, Montenegro ganhou na Bulgária por 1-0.