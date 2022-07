Histórico a todos os níveis!

Primeiro título feminino da história. Segundo título europeu seguido para a mesma treinadora. O jogo com a maior assistência de sempre na história dos Europeus, com 87.192 pessoas em Wembley, Londres. Tudo isto e, 56 anos depois, o regresso aos títulos nas grandes competições.

A Inglaterra sagrou-se, este domingo, pela primeira vez na história, campeã europeia feminina. Na final, a seleção comandada por Sarina Wiegman bateu a Alemanha, por 2-1, após prolongamento. Na mesma casa onde, há pouco mais de um ano, a equipa masculina perdeu a final do Europeu para a Itália nos penáltis, as senhoras inglesas ergueram um troféu que já tinha escapado nas finais de 1984 e de 2009, esta última para a Alemanha, com uma goleada por 6-2.

Histórico também porque é, para a recordista Alemanha (oito títulos) a primeira final perdida na prova, fruto da receita de Sarina Wiegman, que depois de ter levado os Países Baixos ao título em 2017, assumiu a equipa inglesa para repetir o título.

Um título inédito, histórico e cujo sucesso residiu em dois nomes saídos do banco: Ella Toone e Chloe Kelly marcaram os golos, o primeiro deles um «chapéu» fantástico (62m) e o segundo num lance de insistência, no prolongamento (110m), a desfazer a igualdade que Lina Magull criara a 11 minutos dos 90.

No final, «Sweet Caroline» em uníssono entre jogadoras e adeptos de Inglaterra, a contrastar com as lágrimas alemãs, que desta feita não levaram a bom porto o velho ditado desportivo.

O filme do jogo

A Alemanha teve ainda antes do apito inicial uma contrariedade no aquecimento, com a avançado Alexandra Popp a ter problemas físicos e a ser rendida, em última hora, por Lea Schüller.

Numa primeira parte equilibrada e com poucas ocasiões, Dabritz ficou perto de ser feliz aos dez minutos, após uma boa jogada da Alemanha, mas a experiente Lucy Bronze colocou a cabeça no caminho da bola e evitou o que podia ter sido o primeiro golo do jogo. Na mesma baliza, após um canto ao minuto 27, a guarda-redes Mary Earps tocou com a bola quase que por instinto e Leah Williamson aliviou a bola quase em cima da linha, num lance em que a Alemanha quase marcou e viu o lance passar pelo vídeo-árbitro, mas sem motivo suficiente para ter sido assinalado penálti.

A Inglaterra, a tentar trocar bem a bola para chegar à frente, assustou por White num remate frontal perto do intervalo, mas o 0-0 não se alterou.

Tal podia ter acontecido logo a abrir a segunda parte e já com Wassmuth em campo nas alemãs. Uma simulação da número 18 abriu caminho a Lina Magull, que rematou pouco ao lado da baliza.

Sarina Wiegman apostou depois em Russo e Toone, retirou White e Kirby ao minuto 56 e meia dúzia de minutos bastaram para a jogadora de 22 anos do Manchester United, lançada na profundidade com um belíssimo passe de Keira Walsh, assinar o 1-0. À saída de Frohms da baliza, um remate em «chapéu» belíssimo, à medida de um Wembley repleto de público.

A Alemanha reagiu de imediato e quase empatou por Magull, num remate ao ferro. Porém, foi mesmo uma questão de tempo até a jogadora do Bayern Munique, uma das melhores na segunda parte do lado germânico, assinar o 1-1 no marcador, na sequência de um lance desenhado por Lohmann e Wassmuth, jogadoras lançadas do banco por Martina Voss-Tecklenburg.

Chloe Kelly superou uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito sofrida em maio de 2021, voltou a jogar em abril e decidiu a final do Europeu (Getty)

Verdade é que o golo do empate catapultou a Alemanha para uma melhor prestação nos minutos finais do tempo regulamentar e também na primeira parte do prolongamento, com a Inglaterra a sofrer um pouco mais, mas a saber defender-se da melhor fase do adversário, antes de carimbar um dos dias mais felizes da história da seleção nos últimos tempos.

Minuto 110, canto de Lauren Hemp na direita, Lucy Bronze a ganhar o lance na área e Chloe Kelly, que entrara ao minuto 64, a fazer o 2-1 final graças a um subtil desvio com a ponta da bota. Explosão de alegria no relvado e nas bancadas, a virar ainda mais sofrimento para os oito minutos finais antes da verdadeira explosão de felicidade.

Beth Mead foi considerada a melhor jogadora do torneio.

56 anos depois e finalmente, os ingleses podem dizer com certeza: «It's coming home».