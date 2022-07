Eve Perisset marcou o golo solitário, no prolongamento, que permitiu à seleção francesa bater os Países Baixos (1-0) e chegar pela primeira vez às meias-finais. A lateral de 27 anos cresceu a ver o irmão jogar, mas agora é ela quem mais brilha na família, já com contrato assinado com o Chelsea.

Durante muito tempo ficou a ideia de que seria o irmão mais velho, David, a fazer títulos com o apelido Périsset no mundo do futebol. No entanto, no final da formação, o irmão de Eve teve dificuldades em dar o salto das reservas para a primeira equipa do Lyon.

Eve, que até aí se sentava na bancada a vê-lo jogar, pegou no testemunho. O resto da carreira dela é história, com passagens de sucesso pelos dois principais clubes franceses, Lyon e PSG.

No Bordéus, um clube com ambições mais modestas, acabou por definir novos objetivos - constituir família e tornar-se agente imobiliária -, mas para já foi anunciada como reforço do Chelsea.

Este sábado, Perisset não tremeu ao marcar a grande penalidade, aos 102 minutos, que permitiu à França chegar às meias-finais da competição que está a decorrer em Inglaterra.