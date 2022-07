Declarações do selecionador de Portugal, Francisco Neto, em conferência de imprensa, no Leigh Sports Village, após o empate ante a Suíça (2-2), em jogo da primeira jornada do grupo C do Europeu feminino, disputado em Inglaterra:

[O que procurou depois dos dois golos sofridos:] «Não fizemos alteração ao que estava planeado. Acima de tudo, pela forma como sofremos os golos, sinceramente acho que - e com todo o respeito - foram dois erros posicionais. Na primeira situação, uma bola longa, não ganhamos a segunda bola e há um remate de fora da área bem colocado e na segunda um livre lateral em que devíamos ter a linha defensiva mais puxada atrás e apareceu uma jogadora ao segundo poste. Ou seja, não foi o domínio da Suíça que nos levou a sofrer os dois golos.»

«Depois, foi a tranquilidade delas. A única coisa que disse, mesmo depois do 2-0, é que tínhamos de manter a dinâmica. Não é fácil, não é estalar os dedos, não há palavas mágicas. Acima de tudo, é a maturidade desta equipa, o que elas têm vindo a passar connosco nos últimos oito anos permite-nos, nestes momentos, reagir assim. As grandes equipas também se fazem destas situações. Na primeira parte, mesmo assim, demos bons indicadores, não tão bons como na segunda, mas nos últimos 15 minutos já foi um Portugal mais próximo do que queremos. Na segunda parte, com maturidade e tranquilidade, foi um Portugal avassalador.»

«Felizmente temos jogadoras com velocidade, qualidade técnica e capacidade de circular. Quando não somos tão fortes fisicamente, temos de ser mais inteligentes e procurar a antecipação e essa tem sido a nossa arma para conseguir competir ao mais alto nível. Sabemos que se formos para um lado físico do jogo, que também tem de existir, vamos perder mais vezes do que as que ganhamos. A ideia que passamos e o jogar à Portugal é tentar chegar primeiro do que os outros, ser mais inteligente e depois ir pelos atalhos. Às vezes dá, outras não. Hoje nitidamente deu.»

[Próximo jogo, contra Países Baixos:] «Acho que tudo terá agora que ver com o resultado dos Países Baixos com a Suécia [ndr: jogam na noite deste sábado, 20h00]. Nestes torneios, com tão poucos jogos, cada jogo e cada ponto irá fazer com que a estratégia seja diferenciada. Este vai ser o nosso registo, não temos outro. Nós não vamos ter jogadoras de dois metros, de 90 quilos, não vamos. Temos estas, não as trocávamos por nada. Quem joga com este compromisso, paixão e inteligência… Temos de estar satisfeitos. É tirar partido das características.»

«Acima de tudo, saímos daqui com boas sensações, bom espírito, a acreditar que fomos melhores. Eu disse às jogadoras na roda final: independentemente do resultado, o compromisso, a disponibilidade, a paixão e o prazer que eu tive a vê-las desfrutar do jogo, algo que no passado não sentia tanto, fazem de mim um treinador orgulhoso.»