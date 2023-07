A seleção portuguesa de sub-19 venceu neste domingo Malta (2-1) e fez o pleno na fase de grupos do Campeonato da Europa. A equipa das Quinas terminou o Grupo A na primeira posição e avança para as meias-finais, ficando a conhecer na segunda-feira o próximo adversário.

«Lutámos pela vitória e o adversário também tem qualidade, ainda mais, a jogar em casa e apoiado pelo público. Portugal foi superior ao adversário todo o jogo. É certo que a fluidez do jogo não foi a que nos tem caracterizado, mas há que referir o estado lastimável do relvado para uma competição deste nível. As altas temperaturas também trazem fadiga adicional, mas temos treinado nestas condições e estamos preparados para recuperar destes três jogos intensos», disse o selecionador Joaquim Milheiro, após o encontro.

Miguel Falé, autor do primeiro golo no jogo deste domingo, garante que Portugal aponta para o topo: «Não foi o nosso melhor jogo, mas as condições do campo e o muito calor não ajudaram. Só pensamos nas meias-finais. O sonho é para cumprir, não há pressão nenhuma, há um sonho. Esta é uma grande oportunidade, uma grande montra. É aqui que me sinto melhor.»

«Depois de dois jogos de alto nível, este não foi o nosso melhor jogo, mas cumprimos o primeiro objetivo, que era ganhar. Conseguimos três vitórias em três jogos, e isso não é nada fácil numa competição assim. Agora, nas 'meias', vamos dar tudo para continuarmos em frente», disse, por seu turno, Luís Gomes.